РОССИИ ПЛАНИРУЮТ ЗАПРЕТИТЬ ВАТНЫЕ ПАЛОЧКИ И ПЛАСТИКОВУЮ ПОСУДУ НА УРОВНЕ ЗАКОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Использование цветного пластика, пластиковых трубочек, посуды и ватных палочек планируется запретить на законодательном уровне. Правительство готовит соответствующие поправки, сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», — сообщила она на IX Невском международном экологическом форуме.
Кроме того, по словам Абрамченко, планируется вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое, рассчитывает вице-премьер.
Ранее глава Минприроды России Александр Козлов сообщил, что министерство готовит полный перечень товаров и упаковки из пластика, которые невозможно переработать, чтобы в дальнейшем предусмотреть возможность запрета их производства.
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