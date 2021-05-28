МЧС АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ МОНИТОРИТЬ ТЕРРИТОРИЮ В РАЙОНЕ ПОИСКА РОССИЙСКОГО ТУРИСТА
Новости Пятница, 28 мая 2021 11:39
Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. После завершения наземной части поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста МЧС Абхазии продолжает мониторить территорию в районе поиска.
При появлении благоприятных погодных условий производится облет района на вертолете МЧС Абхазии.
О поисках Владимира Ульянова также оповещены местные охотники, часто бывающие в данном районе.
Напомним, что поиски российского туриста Владимира Ульянова ведутся с 12 мая.
Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.
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