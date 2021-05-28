АСЛАН БЖАНИЯ ПОЗДРАВИЛ БАШАРА АСАДА С ПОБЕДОЙ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Уважаемый господин Президент! Поздравляю Вас с убедительной победой на выборах Президента Сирийской Арабской Республики.

Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Башара Аль-Асада с убедительной победой на выборах Президента Сирийской Арабской Республики. В поздравительном адресе в частности отмечается:

Итоги всенародного голосования свидетельствуют о высокой поддержке народом Сирии Вашей политики, направленной на защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Ваше личное мужество, подвиг сирийского народа, который под Вашим предводительством смог спасти свою Родину от международных террористов, заслуживает восхищения.



С особой теплотой вспоминаю наши встречи в ходе моего официального визита в Сирийскую Арабскую Республику. Выражаю искреннюю благодарность Вам, всему руководству Сирийской Арабской Республики, народу Сирии за гостеприимство и доброе отношение, которое мы ощущали в ходе пребывания на вашей земле.

Итоги визита, несомненно, окажут большое положительное влияние на развитие всесторонних, взаимовыгодных отношений между Абхазией и Сирией во благо народов наших стран.

Пользуясь случаем, хочу вновь подтвердить, что Вы всегда являетесь в Абхазии желанным гостем.

Желаю Вам, господин Президент, крепкого здоровья, новых побед в деле служения Сирийской Арабской Республике, а народу Сирии – мира и благоденствия.