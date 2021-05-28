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Абхазия Информ

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Новости Пятница, 28 мая 2021 11:15
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Сухум. 28 мая 2021. Абхазия-Информ. 1 июня в Сухуме состоятся мероприятия, посвященные Международному дню защиты детей.

08:00 – благотворительный забег «За лучший старт в жизни каждого ребенка». Место проведения: набережная Махаджиров (драмтеатр им. С. Чанба (старт) – ресторан «Дэм» – драмтеатр им. С. Чанба (финиш).

10:00 – конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей» (драмтеатр им. С. Чанба). 11:00-20:00 – благотворительная акция «Праздник детства. Добрый картофель», анимационная программа и ярмарка под открытым небом (сеть ресторанов быстрого питания «Абургер», пр-т Леона, 1 и ул. Эшба, 166).

12:00-14:00 – анимационная программа для детей с ограниченными возможностями (набережная Махаджиров, парк у памятника жертвам Кавказской войны).

12:00-15:00 – развлекательные мероприятия для воспитанников дошкольных образовательных учреждений и учащихся начальных классов  (детсад «Апра», поворот на Маяк).

17:00 – выставка работ детских художественных студий:  Арт-студия «Сальвадор», Арт-Студия «Мухус», Арт-Студия «Промоарт», ДШИ № 1 им К.В. Ковача (площадь им. С. Багапш).

19:00 – мастер-класс чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова  (стадион «Динамо»). 19:30 – детский праздничный фестиваль молодых исполнительней популярной песни «Абжьы зхоу» (площадь им. С. Багапш).

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 28 мая 2021 11:22

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