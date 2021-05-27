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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 26 ЧЕЛОВЕК

Новости Четверг, 27 мая 2021 19:01
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 26 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 193 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 26 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, у 34 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 21 пациентов – средней степени тяжести.

В Сухумской инфекционной больнице 31 пациент, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 11, в Гагрской ЦРБ – 11, в Ткуарчалской ЦРБ – 7 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15274 человека. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14528 человек.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 27 мая 2021 19:06

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