ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 26 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 193 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 26 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, у 34 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 21 пациентов – средней степени тяжести.