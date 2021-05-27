ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЮБИЛЕЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 90-ЛЕТИЮ Б. АДЛЕЙБА

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Вице-президент Абхазии Бадра Гунба провел заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения видного государственного и партийного деятеля, первого секретаря Абхазского областного комитета партии Бориса Викторовича Адлейба.

Участники заседания обсудили предварительный план мероприятий, приуроченных к юбилею Б. В. Адлейба, который будет отмечаться в июле 2021 года. Намечено проведение вечера памяти государственного деятеля, фотовыставка и презентация книги о бывшем руководителе Абхазии. Окончательный план юбилейных мероприятий будет утвержден на следующем заседании Государственной комиссии.

Об этом сообщает сайт президента Абхазии.