НА ЗАСЕДАНИИ КМ

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Кабинета Министров Республики Абхазия под председательством главы правительства Александра Анкваб. Члены Кабинета Министров рассмотрели более 10 вопросов по функционированию госаппарата, улучшению качества центральных органов власти, финансового и социально-экономического характера и др. В ходе заседания отменили требование доверенностей на управление автотранспортным средством в республике. Правило сочли избыточным и не влияющим ни на безопасность дорожного движения, ни на отслеживание угоняемых машин. Новая норма «Правил дорожного движения» будет распространяться только на физических лиц.

Принят также вопрос о приведении организационной структуры местных органов государственного управления в соответствие с законодательством об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия. Распоряжением Кабмина в соответствии с законом местным администрациям предстоит провести реорганизацию структурных подразделений (отделов, управлений и т.д.), которые впредь будут лишены статусов отдельных юридических лиц.



Утверждены правила казначейского сопровождения средств, предназначенных для исполнения госконтрактов. При казначейском сопровождении госконтрактов, деньги остаются на лицевом счете, открытом в Управлении казначейства, а не в банках страны. Это повысит гарантии целевого и адресного расходования средств государства.



Принято Постановление «Об организации работы по составлению проектов законов Республики Абхазия о республиканском бюджете и о бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2022 год», в рамках которого определены сроки предоставления проектов бюджетов. Проекты бюджетов (республиканского, местных, а также бюджеты фондов) должны быть представлены в Кабмин на рассмотрение до 1 октября 2021 года. Администраторам доходов предстоит представить прогнозные данные поступлений (налоговых, таможенных и др.) в бюджет на 2022 год Минфину не позднее 15 августа 2021 года. Крайней датой предоставления проектов ведомственных бюджетов в Минфин определено 20 августа 2021 года.

По словам Делба, такие меры позволят Минфину при тесном взаимодействии с соответствующими органами власти разработать качественный и своевременно представленный в Парламент проект республиканского бюджета на будущий год.

В продолжение темы обоснованного формирования бюджета вице-премьер, министр экономики Кристина Озган представила на рассмотрение членов Кабмина порядок разработки индикативного плана. При составлении плана будут учитываться индикаторы социально-экономического развития на прогнозный период в соответствии с административно-территориальным устройством. Инструментами для составления республиканского индикативного плана станет свод данных от центральных и местных органов управления, отраслевые планы.

На заседании принят абхазский образец документа, фиксирующего трудовые отношения в республике. Минфину в срок до 10 июля предстоит обеспечить изготовление трудовых книжек и вкладышей нового образца на двух государственных языках.

Принято решение об увеличении размера вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия, прокуратуры или суда. 300 рублей за один день – размер установленного вознаграждения адвоката. Решение вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Распоряжением «Об использовании средств резервного фонда Кабинета Министров Республики Абхазия» принято решение о финансировании расходов, связанных с установкой металлопластиковых окон в Республиканской детско-юношеской спортивной школе, расположенной в парке им. Курченко в Сухуме, в размере 1 млн 946 тыс. рублей.

Внесено изменение в Постановление Кабинета Министров Республики Абхазия от 25 декабря 2020 года №145 «Об установлении предельной численности работников аппарата Министерства иностранных дел Республики Абхазия и размера ассигнований на его содержание на 2021 год». Предельная численность сотрудников увеличена на одну единицу.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.