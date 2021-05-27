ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ
Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. В частных рассылках посредством Интернет мессенджеров и в группах социальных сетей была распространена часть видеосъемки с участием сотрудников ОГАИ УВД по Гагрскому району.
По данному факту УВР МВД проведена служебная проверка, в результате которой за нарушение п. 2 ст. 8 гл. 3 (профессионально-этических правил поведения) Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД РА и в соответствии со ст. 38 Положения о службе в ОВД РА, двум инспекторам ДПС ОГАИ УВД по Гагрскому району объявлены выговоры.
Личный состав МВД в период летнего сезона ориентирован на обеспечение общественной безопасности и правопорядка, особенно в курортных зонах республики, а так же на оказание содействия и необходимой помощи туристам и гостям Абхазии, но в рамках соблюдения служебной дисциплины и исполнения требований Кодекса профессиональной этики сотрудников ОВД.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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