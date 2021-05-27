ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СЛУЖЕБНОЙ ПРОВЕРКИ

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. В частных рассылках посредством Интернет мессенджеров и в группах социальных сетей была распространена часть видеосъемки с участием сотрудников ОГАИ УВД по Гагрскому району.

По данному факту УВР МВД проведена служебная проверка, в результате которой за нарушение п. 2 ст. 8 гл. 3 (профессионально-этических правил поведения) Кодекса профессиональной этики сотрудника ОВД РА и в соответствии со ст. 38 Положения о службе в ОВД РА, двум инспекторам ДПС ОГАИ УВД по Гагрскому району объявлены выговоры.