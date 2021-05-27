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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ДАЛИ СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ ЮРИЯ ХАГУШ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Новости Четверг, 27 мая 2021 12:45
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Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Собрание Гагрского района единогласным решением депутатов дало согласие президенту Республики Абхазия на назначение Юрия Хагуш на должность главы Администрации Гагрского района.

Юрий Хагуш был назначен указом Президента Республики Абхазия Аслана Бжания на должность исполняющего обязанности главы Администрации Гагрского района 30 апреля 2020 года.

Об этом сообщает официальный сайт курорта Гагра.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 27 мая 2021 12:49

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