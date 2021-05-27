БЕСЛАН ЭШБА: СОКРАЩЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ В ОСНОВНОМ СВЯЗАНЫ С ДУБЛИРОВАНИЕМ ШТАТОВ

Вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа представляя членам правительства проект распоряжения, объяснил, чем обусловлены изменения, которые предлагаются внести.

«У нас зачастую имеются противоречия между законом и юридическими образованиями районов и городов. И это распоряжение, исходя из статьи Конституционного закона, позволяет вменить главам администраций районов республики привести в соответствие организационные структуры. Имеются в виду управления, департаменты, отделы при администрациях», – сказал Беслан Джопуа.

Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба рассказал на заседании о проведенных преобразованиях в столичной администрации. Он отметил, что местные органы самоуправления действуют на основании законодательства 1997 года «Об управлении в административно-территориальных единицах». В нем расписывается на примере 25-ой статьи, что в Администрацию могут входить структуры, которые ведают вопросами экономики, здравоохранения, культуры, образования, молодежной политики и спорта.

В этом же законе в статье 4 указывается, что руководители этих структур являются должностными лицами администрации города или района.

«Углубившись в этот вопрос, предприняли определенные действия: оказалось, что управления, которые входили в администрацию города Сухум, являлись юридическими лицами. Проанализировав ситуацию, мы ликвидировали пять управлений – ЖКХ, коммунального хозяйства, управления архитектуры, экономики и транспорта. Провели преобразования – объединили коммунальное управление и жилищное управление, сделали департамент жилищно-коммунального хозяйства. И создали отдельные департаменты экономики, транспорта и так далее. В настоящий момент идет процесс ликвидации управлений здравоохранения, культуры и образований. Мы пошли на этот шаг, потому что их образование в виде юридических лиц, которым подведомственны подразделения по городу Сухум – имеются в виду детские сады, школы, объекты здравоохранения, – оставались в статусе положения о том или ином структурном подразделении уже самого управления. Мы пошли на то, что создается юридические лица – муниципальные учреждения, как того требует закон, и у них в статусе филиалов будет каждое подразделение. Это касается детских садов, школ, объектов здравоохранения и объектов культуры. Предполагается, что по социальным вопросам будет один департамент в Администрации города, который возьмет на себя обязательства курировать и управлять всем социальным блоком», – пояснил Беслан Эшба.

Он уточнил, что целью реорганизации было оптимизировать работу и привести ее с юридической точки зрения в соответствие с действующим законодательством, а не сокращение рабочих мест.

«Сокращено порядка 10 процентов и это, в основном, связано с дублированием штатов», – заметил Беслан Эшба.

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб приветствовал такой подход к работе главы администрации Сухума.

«Надо избавляться от минихозяев в миниорганизациях с миниполномочиями и так далее. Должно быть единообразие, если гражданским словом обозначить. Есть администрация, есть глава администрации. Все остальные структуры, если будут себя вести, как это было до того – эффективности никакой. Это и потеря средств. Хотим или не хотим, оптимизацию штатов придется проводить во всех сферах, не только в администрации, а всюду – в образовании, в культуре и так далее. Я могу назвать примерно цифру, которая должна быть контрольной, условно говоря, которая будет говорить об эффективности работы. Кроме того, что лишние штаты, хуже того, когда одни и те же люди на нескольких штатах. В итоге это приводит по скромным подсчетам к цифрам примерно в три тысячи человек. Понятно, это болезненно, но нам придется к этому идти. Наскоком это делать мы не будем, но планомерно мы к этому придем. Если вы меня убедите, что в Республиканской больнице 890 штатных единиц, хорошо живем, однако. Придется пройтись и посмотреть, так это или не так», – сказал глава правительства.



Об этом сообщает сайт Администрации столицы.