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Абхазия Информ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

Новости Четверг, 27 мая 2021 11:45
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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СУХУМА ПРЕДЛОЖИЛ СОЗДАТЬ ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. На заседании Кабинета министров 26 мая Правительство приняло постановление «О внесении изменений в Постановление Кабинета министров Республики Абхазия от 28 февраля 2019 г. №26 «Об утверждении формы, порядка ведения и хранения трудовых книжек». Вице-премьер, министр финансов Владимир Делба проинформировал о том, что форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек были утверждены еще в 2019 г. Предлагаемые сейчас изменения касаются сроков  введения этих книжек и утверждения порядка их хранения.

«Работники, вступившие в трудовое отношение с работодателем, должны иметь в наличии трудовые книжки нашего государства. В этой связи было дано поручение подготовить ряд мероприятий, которые в настоящее время проводит министерство финансов», – сказал Делба.

По его словам, в ближайшее время на всей территории Абхазии будут введены трудовые книжки Республики Абхазия. Граждане Абхазии пока могут пользоваться старыми трудовыми книжками, но спустя некоторое время их обязательно нужно будет заменить. Все записи, имеющиеся в  трудовой книжке, будут перенесены в новые бланки.

По информации Делба, цена нового бланка трудовой книжки будет максимальная приемлема для граждан, а сами книжки доступны для покупки в торговых сетях. Глава Администрации Сухума Беслан Эшба предложил создать  электронную базу трудовых книжек, что актуально в современное время. Эту идею поддержал премьер-министр Александр Анкваб.

«Это бланки строгой отчетности, и нужно ответственно отнестись к записям, которые осуществляются в этих документах. У нас, к сожалению, есть примеры, когда сотрудники подразделений на местах позволяли себе вносить липовые записи, которые приводили к незаконным выплатам пенсий в очень больших размерах, и российские коллеги абсолютно обоснованно эти претензии выставляют нам регулярно. Прошу это учесть», – отметил премьер-министр Александр Анкваб. 
Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 27 мая 2021 11:54

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