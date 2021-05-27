ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухуме, в результате проверки торгового объекта были обнаружены различные предметы одежды в количестве 267 единиц на общую стоимость 218 100 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства.