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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Четверг, 27 мая 2021 11:35
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК Республики Абхазия в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухуме, в результате проверки торгового объекта были обнаружены различные предметы одежды в количестве 267 единиц на общую стоимость 218 100 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в г. Сухуме в результате проверки торгового объекта были обнаружены различные предметы одежды в количестве 234 ед. на общую стоимость 207 400 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию республики с нарушением действующего таможенного законодательства Абхазии.

По данным правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.

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