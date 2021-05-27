ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА В ЯРОСЛАВСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ДЛЯ МЧС АБХАЗИИ

На встрече с заместителем председателя правительства Ярославской области Анатолием Гулиным были рассмотрены вопросы взаимодействия, в частности, в образовательной сфере.

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Лев Квициния находится с рабочей поездкой в Ярославской области.

В рамках поездки было подписано соглашение с Ярославским медуниверситетом, по которому МЧС Республики Абхазия получает возможность целевого направления абитуриентов из республики на обучение в Ярославский государственный медицинский университет, на факультет «Лечебное дело» с дальнейшей специализацией врача экстренной помощи медицины катастроф.

По словам начальника медицинского управления МЧС Абхазии Андзора Гоова, сопровождающего в поездке главу спасательного ведомства страны, это дает возможность подготовки специалистов медицины катастроф качественно иного уровня, способных оказывать оперативную помощь повышенной категории сложности.