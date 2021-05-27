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Абхазия Информ

ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА В ЯРОСЛАВСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ДЛЯ МЧС АБХАЗИИ

Новости Четверг, 27 мая 2021 11:28
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ЦЕЛЕВЫЕ МЕСТА В ЯРОСЛАВСКОМ МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ ДЛЯ МЧС АБХАЗИИ

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия Лев Квициния находится с рабочей поездкой в Ярославской области.

На встрече с заместителем председателя правительства Ярославской области Анатолием Гулиным были рассмотрены вопросы взаимодействия, в частности, в образовательной сфере.

В рамках поездки  было подписано соглашение с Ярославским медуниверситетом, по которому  МЧС Республики Абхазия получает возможность целевого направления абитуриентов из республики на обучение в Ярославский государственный медицинский университет, на факультет «Лечебное дело» с дальнейшей специализацией врача экстренной помощи медицины катастроф.

По словам начальника медицинского управления МЧС Абхазии  Андзора Гоова, сопровождающего в поездке главу спасательного ведомства страны, это дает возможность подготовки специалистов  медицины катастроф  качественно иного уровня, способных оказывать оперативную помощь повышенной категории сложности.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 27 мая 2021 11:39

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