ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ ПРОВЕДЕТ В АБХАЗИИ МАСТЕР-КЛАСС

Мероприятие пройдёт на стадионе «Динамо», начало в 19:00.

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов выступит в Абхазии 1 июня с мастер-классом, сообщает пресс-служба национальной платформы «Будущее Абхазии».

«В ходе мероприятия Нурмагомедов ответит на все интересующие вопросы молодых спортсменов, состоятся бои абхазских юных спортсменов из бойцовского клуба «Георгий Победоносец». Выступят государственные деятели и молодые лидеры Абхазии и РФ», – сказал Теймураз Гергедава, один из организаторов мероприятия, президент Федерации Тайского бокса Абхазии, основатель бойцовского клуба «Георгий Победоносец.

В рамках поединков пройдут два боя по смешанным единоборствам и два боя по тайскому боксу.

«На мероприятии также состоится запуск национальной платформы «Будущее Абхазии», целью которой является поддержка талантливой молодежи Абхазии, разработка реформ для процветающей Абхазии будущего», – отметил Гергедава.