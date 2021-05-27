ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15248 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 26 мая проведено у 246 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 30 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 10, в Гагрской ЦРБ – 11, в Ткуарчалской ЦРБ – 3 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15248 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14480 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.