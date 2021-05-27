ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15248 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 27 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 26 мая проведено у 246 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 30 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 42 человека, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 23 пациентов – средней степени тяжести.