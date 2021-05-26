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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ»

Новости Среда, 26 мая 2021 12:00
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В СУХУМЕ ПРОЙДЕТ «ПРАЗДНИК СЛАДОСТИ»

Сухум. 26 мая 2021. Абхазия-Информ. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия проводит 1 июня долгожданный и всеми любимый VII Республиканский конкурс кондитерского мастерства «Праздник Сладости».

В этом году конкурс кондитеров приурочен к Дню защиты детей.

Это яркое, красивое и очень вкусное мероприятие, которое представляет возможность кондитерам республики продемонстрировать свой кулинарный талант, а его посетителям получить удовольствие не только от самого праздника, но и от представленных там вкусностей!

В конкурсе примут участие кондитеры из всех городов Абхазии, в числе которых – известные кондитерские, индивидуальные предприниматели, профессионалы и любители кондитерского дела.

Конкурс пройдет в ресторане «Ерцаху» в 15:00.

Вход свободный!

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 26 мая 2021 12:02

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