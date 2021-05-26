СПЕЦИАЛИСТЫ МИНЦИФРЫ РФ РАССМОТРЯТ ВОЗМОЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ОБЪЕКТОВ ТЕЛЕРАДИОВЕЩАНИЯ

Сухум. 26 мая 2021. Абхазия-Информ. В Абхазию приехала рабочая группа специалистов Минцифры РФ и Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Как сообщает Госкомсвязи Абхазии, российские специалисты планируют изучить состояние объектов телерадиовещания в республике, начиная от антенн и заканчивая техпомещениями.

Кроме этого они рассмотрят возможность строительства новых объектов телерадиовещания.