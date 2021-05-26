ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 53 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 25 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 404 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 29 пациентов, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 10, в Гагрской ЦРБ – 18, в Ткуарчалской ЦРБ - 3 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15218 человек. Зарегистрировано 230 летальных случаев. Выздоровели 14430 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.