ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 53 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 25 мая 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 404 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 41 человек, у 37 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 24 пациентов – средней степени тяжести.