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Абхазия Информ

УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ПОДГОТОВИЛО МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Новости Понедельник, 31 мая 2021 13:13
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ И СПОРТА ПОДГОТОВИЛО МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. Муниципальное учреждение Администрации Сухума «Управление по делам молодежи и спорта» разработало План праздничных мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей – 1 июня.

Праздник начнется в 08:00 на Набережной Махаджиров с благотворительного забега « За лучший старт в жизни каждого ребенка». Старт Драмтеатр – Дэм – финиш Драмтеатр.

Организаторы: Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Управление по делам молодежи и спорта Администрации Сухум.

В 17:00 на площади им. С. В. Багапш состоится выставка работ детских художественных арт-студий – «Сальвадор», «Мухус», «Промоарт», и ДШИ № I им К.В. Ковача.

В 19:30 на площади им. С. В. Багапш детский праздничный фестиваль молодых исполнителей популярной песни « Абжьы зхоу».

В случае плохой погоды, мероприятия переносятся.

Контактный телефон: 775-38-68

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 31 мая 2021 13:16

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