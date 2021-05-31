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Абхазия Информ

КРИШНАИТСКИЙ ЦЕНТР В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ЗАКРЫТ

Новости Понедельник, 31 мая 2021 13:28
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КРИШНАИТСКИЙ ЦЕНТР В ГУЛРЫПШСКОМ РАЙОНЕ ЗАКРЫТ

Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. МВД закрыло так называемый семейный образовательный центр «Страна души», расположенный в селе Пшап Гульрыпшского района.

Решением руководства МВД Абхазии, несовершеннолетние вместе с воспитательницами перевезены на территорию ведомственного учебного центра. Из учебного центра МВД, где дети находятся под присмотром руководителей, участковых и собственных воспитателей, они могут уехать с родителями или опекунами в любое время. Как быстро это произойдет, зависит от того, когда именно за ними приедут старшие.

30 мая семейно-образовательный центр последователей Кришны посетили правоохранительные органы Абхазии для проверки.

Милиция частый гость в этом центре, сообщается в репортаже пресс-службы МВД (Низфа Аршба). Здесь знают каждого по имени, а также о сроках пребывания, день прибытия и прочее. Милиция общественной безопасности с завидной регулярностью проверяет документы в том числе и несовершеннолетних, которые являются гражданами РФ.

«Насколько известно по документам, взрослые ежегодно приезжают и живут здесь, делают регистрацию. В основном пребывают дети в возрасте с 2005 по 2012 г. р. из различных городов РФ. Граждан Абхазии на территории нет и не было», - говорит начальник ОУУМ и ПДН УОБ МВД, подполковник милиции Алина Худякова.

После резонансных репортажей в российских СМИ, о деятельности Центра и его директора в отношении несовершеннолетних, руководство МВД решило перевести детей в безопасное место.

Никаких разрешительных документов на создание Центра не было. Территория «Страны души» общей площадью в 3 га. Здесь три домовладения. В одном из них комнаты для взрослых, концертный и спортзалы. В другом доме много комнат для взрослых и других хозяйственных помещений.

Несовершеннолетние проживают в двух комнатах одного корпуса. Это небольшое помещение с двухъярусными кроватями. Тем, кто не поместился, выделена часть другой комнаты, где спальные места на полу.

«Мы занимаемся в соответствии с ведическими науками. Это серьезная наука подтверждается опытом следователей Кришны и мы воспитываем в соответствии с ней мальчиков. Это дисциплина, честность, скромность, уважение к старшим. Что очень важно! Почему мы здесь? Да поскольку в культуре абхазов сохранились эти ценности. Мы понимаем негодование масс, но услышанное это просто ложь. Мы сейчас ничего не можем доказать здесь, но мы будем это делать», - говорит сотрудник Центра.

Детии живут по правилам: подъем в 5 утра, зарядка, математика и другие школьные предметы. Отбой в 8 вечера. В плане есть послабления. Это два отсыпных дня, во время которых ребята могут спать дольше обычного и один выходной. Общение с родителями раз в неделю на 40-45 минут. В центре есть один педагог с соответствующим дипломом. Есть повар. Готовят еду в центре, рядом с молельным залом. Все воспитатели вегетарианцы и дети тоже.

В момент когда пришла милиция, ребята ужинали сидя на циновках на бетонном полу.

На вопрос сотрудников о наличии телефонов, дети сказали, что их нет, телефонами не разрешено пользоваться, дабы они отвлекают. Просто учат уроки и в футбол играют.

Новость о переезде в другое место дети восприняли с радостью. Быстро поужинали и в считанные минуты собрались во дворе. Спрашивали, как далеко от моря будут находится и что им не придется возвращаться к занятиям.

В учебном центре МВД их уже ждали и предложили поесть перед сном (тефтели, сладости, соки и др). Дети восприняли с восторгом еще раз поужинали и разместились по спальным местам.

Эта ситуация на личном контроле министра ВД С.П. Дбар. Все дети переведены под опеку МВД. Они прошли необходимый медосмотр, никаких   нарушений и противопоказаний не выявлено.

Детей при появлении их родителей или опекунов отпустят домой.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Понедельник, 31 мая 2021 13:46

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