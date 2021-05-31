ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ ОСМОТРЕЛИ Ж/Д СТАНЦИИ И ВОКЗАЛ ГАГРЫ
Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. Представители итальянской компании «GLOBAL ARREDI» прибыли в Абхазию для предварительного осмотра всех железнодорожных станций вокзалов для дальнейшей реставрации и реконструкции.
Делегацию компании которая работает в России около 13 лет, встретили зам.главы Администрации Гагрского района Алхас Барциц, главный архитектор города Диана Лобода, а также представители Администрации района.
Цель визита итальянской компании в Абхазии – реставрация и реконструкция железнодорожных станций и вокзалов.
В Гагре два таких объекта: железнодорожная станция «Павильон» и центральный городской вокзал. Их и осмотрели представители итальянской компании.
Реставрация и реконструкция железнодорожных станций и вокзалов Абхазии напрямую связана с проектом круизного поезда, который будет следовать из Ростова-на-Дону в нашу республику. По пути следования он совершит три остановки: на станции города Гагра «Гагрипш"» (Павильон), на станции «Псырцха» в Новом Афоне и «Келасур» в Сухуме.
Такой круизный поезд начнет свою работу уже в этом году.
Реставрация железнодорожной станции «Гагрипш» будет проводится в два этапа - восстановление флигелей и консервация основной части здания. Работы во внутренней части пока не предусмотрены.
На станции «Псырцха» будет проводится полное восстановление.
На станции «Келасур» консервация здания и восстановление платформы.