ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИТАЛЬЯНСКОЙ КОМПАНИИ ОСМОТРЕЛИ Ж/Д СТАНЦИИ И ВОКЗАЛ ГАГРЫ

Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. Представители итальянской компании «GLOBAL ARREDI» прибыли в Абхазию для предварительного осмотра всех железнодорожных станций вокзалов для дальнейшей реставрации и реконструкции.

Делегацию компании которая работает в России около 13 лет, встретили зам.главы Администрации Гагрского района Алхас Барциц, главный архитектор города Диана Лобода, а также представители Администрации района.

Цель визита итальянской компании в Абхазии – реставрация и реконструкция железнодорожных станций и вокзалов.