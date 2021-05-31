СОВЕЩАНИЕ ПО ИТОГАМ ОФИЦИАЛЬНОГО ВИЗИТА В СИРИЮ
Сухум. 31 мая 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания провел совещание по итогам официального визита в Сирийскую Арабскую Республику, который проходил с 16 по 21 мая.
Глава государства поблагодарил членов делегации и всех, кто участвовал в организации официального визита.
Аслан Бжания выразил удовлетворение итогами визита. Он отметил, что его результаты несомненно будут способствовать многостороннему, взаимовыгодному сотрудничеству между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой.
В ходе визита в Дамаск обсуждались вопросы сотрудничества в экономике, банковской сфере, а также сельском хозяйстве, туризме, образовании и культуре.
Президент поручил Администрации президента и правительству проработать конкретные шаги по реализации достигнутых договорённостей.
Также Аслан Бжания поручил председателю Государственного комитета по репатриации Вадиму Харазия усилить контакты с абхазской диаспорой в Сирии и активно содействовать желающим вернуться на историческую родину.
В ходе совещания обсуждались и другие вопросы.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.