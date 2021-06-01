ЕЩЕ ТРОЕ УМЕРШИХ ОТ КОВИДА

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 30 человек, у 30 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 12 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.

Сухум. 1 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 31 мая проведено у 217 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 17 из них.

В Гудаутской ЦРБ скончались две пациентки, женщина 1951 г.р. умерла 29 мая, и женщина 71-го года умерла 30 мая. У обеих был выявлен Covid-19.

В Сухумской инфекционной больнице 33 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 14, в Гагрской ЦРБ – 9, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.

В Сухумской инфекционной больнице 30 мая скончалась пациентка 1962 года рождения.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15331 человек. Зарегистрировано 233 летальных случая. Выздоровели 14693 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.