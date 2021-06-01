ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ НАРОД АБХАЗИИ С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Для каждого из нас в жизни нет большей награды, чем теплые улыбки детей, их счастливые лица, наполняющие радостью наши сердца.

Мы, взрослые, должны сделать всё, чтобы у наших детей детство было счастливым и здоровым, оберегать их, дать им знания, научить их ценить добро, правду и красоту.



В этот замечательный праздник хочу пожелать всем нашим детям здоровья, счастья, мирного неба над головой. Чтобы всегда рядом были заботящиеся о них мамы и папы.



Мы любим вас, наши дорогие дети!