ДЕТИ ЦЕНТРА КРИШНАИТОВ ВЫВЕЗЕНЫ В РОССИЮ

Напомним, что после резонансного сообщения в российском СМИ о возможных неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних, руководство министерства внутренних дел Абхазии закрыло семейный образовательный проект «Страна Души». Решением руководства МВД Абхазии дети были размещены на территории учебного цента МВД.

Сухум. 1 июня 2021. Абхазия-Информ. Сегодня все несовершеннолетние, перемещенные из семейного образовательного центра последователей Кришны вместе с воспитателями, покинули Учебный центр МВД Абхазии.

В общей сложности МВД Абхазии вывезло из села Пшап девять ребят самого разного возраста. За эти дни дети успели отдохнуть, искупаться в море и вдоволь выспаться, благо режим подъема в 5 утра на территории учебного центра не действовал.

За прошедшие выходные из учебного центра МВД, где дети находились под присмотром руководителей, участковых и собственных воспитательниц, родители забрали пятерых мальчишек. Оставшиеся четверо ребят в сопровождении инспекторов по делам несовершеннолетних и представителя МВД России в Абхазии Сергея Голенкова отправились на абхазо-российскую границу, где их встретят родные.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.