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Абхазия Информ

РУСЛАН ХАШИГ: НАША ЗАДАЧА - УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ НАШИХ ЖУРНАЛИСТОВ

Новости Вторник, 01 июня 2021 11:31
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РУСЛАН ХАШИГ: НАША ЗАДАЧА - УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ НАШИХ ЖУРНАЛИСТОВ

Сухум. 1 июня 2021. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась фотовыставка, посвященная юбилейным датам журналистов,  работавших в разные года в газете «Апсны капш». Это - Борис Тужба, Руфет Бутба, Владимир Чуаз, Сарион Таркил, Георгий  Нараскуа, Рамиз Барциц, Давид Киут, Виктор Куакуаскир. Фотовыставку посетили вице-президент Бадра Гунба, министр культуры Гудиса Агрба, депутаты Парламента, общественные и политические деятели Абхазии, а также родственники сотрудников газеты  «Апсны капш».

Председатель Союза журналистов Руслан Хашиг рассказал о фотовыставке: «Мы уже пять лет отмечаем юбилеи наших журналистов, как старшего поколения, так и современников. В этом году юбилейные даты  восьми бывших сотрудников газеты «Апсны капш». Они все работали в одной редакции и были настоящими патриотами газеты «Апсны капш».  Их трудовая деятельность началась в газете, и они завершили свою жизнь, работая в этой редакции. Для нас важно показать работу абхазской национальной печати. Фотовыставка дает возможность с одной стороны показать каждого из них, с другой стороны показать работу редакции в целом. Мы хотим, чтобы их помнили. Мы хотим оставить максимум материалов  о них,  чтобы у следующего поколения была  возможность изучать уже собранную информацию».

Руслан Хашиг проинформировал, что 1 июня в Абхазском госуниверситете для студентов отделения журналистики состоятся лекции о жизни  и творчестве журналистов, работавших в национальной газете.

«Завтра мы планируем курс лекций для студентов АГУ, в котором примут участие журналисты старшего поколения, люди, которые хорошо знали наших коллег, и они расскажут живые истории, связанные с их деятельностью. Каждый из них начинал свою журналистскую  работу по-разному.  Например,  Георгий Нараскуа начинал в шахтерском городе Ткуарчал, он был собкором, долгое время  работал там, затем редакция его пригласила в Сухум, и он там заведовал отделом писем. Вы можете увидеть на выставке  подшивки  газеты 80-х годов, подборку писем, то, чем занимался этот отдел. А  Рамиз Барциц  работал в районной газете «Бзыбь», стал  собкором газеты «Апсны капш», а  затем был приглашен редакцией в Сухум и продолжил работу в отделе писем», - рассказал Хашиг.

Он рассказал о работе в редакции: «Газета выходила 5 раз в неделю,  и объем работы, которую выполняли абхазские журналисты в редакции газеты «Апсны капш», как и в «Советская Абхазия» был очень большим. Это было оперативно, многопланово, в газете находили отражение все сферы жизни республики. Мне посчастливилось работать со многими из них, с 1985 по 1990 годы».

Хащиг сообщил присутствующим на выставке о создании сайта Союза журналистов Абхазии.

«Мы хотим заполнить его  разнообразной информацией. Хотим создать страницу каждого, кто был членом Союза журналистов, показать их  публикации, фотографии, рассказать о них. Для нас важно оставить максимум информации, чтобы со временем  не прерывалась связь поколений», - сказал он.  

Как отметил Хашиг, Национальная библиотека активно занимается цифровизацией газеты «Апсны капш» и других газет, выходивших в Абхазии. «Наша задача - увековечить память наших журналистов и заниматься пропагандой абхазской национальной печати», - сказал он.

Фотовыставка организована при поддержке директора фотоагентства «Апсныпресс - АРТФ» Владимира Попова, работавшего в свое время  фоторепортером газеты «Апсны капш», а также семей журналистов, предоставивших  фотографии из семейных архивов.   После  закрытия выставки  4 июня все фотографии будут переданы семьям, а оцифрованные фотографии - размещены на сайте Союза журналистов.  

Вице-президент Бадра Гунба отметил, что в коллективе редакции «Апсны капш»   работали писатели, представители творческой интеллигенции, профессионалы, которые внесли большой вклад в национальную культуру Абхазии.

«На  сегодняшних работниках газеты «Апсны» большая ответственность, потому что их предшественники выполняли сложную работу и эту планку надо держать и дальше», - сказал Гунба.  

Председатель Союза писателей Абхазии, сотрудник газеты «Апсны» Вахтанг Абхазоу отметил, что газета «Апсны» была первым печатным СМИ на абхазском языке. 

«Я пришел работать в редакцию газеты «Апсны капш»  в начале 80-х годов. И сегодня газета имеет такую же славу,  как и тогда. Сотрудники  благодаря своему профессионализму помогали развитию национальной журналистики, языка, введения в язык новых публицистических терминов. Можно о каждом  журналисте, чьи фотографии представлены на выставке,  говорить часами, потому что  они внесли большой вклад в развитие национальной журналистики. Эти люди были примером для подражания», - сказал Абхазоу.

Владимир Попов рассказал, что он начал работать в редакции газеты «Апсны капш» в 1978 году.

«Я работал с этими людьми, и они меня научили тому,  как нужно  жить в Абхазии.  Я благодарен им за все», - отметил он.

Фотовыставка продлится до 4 июня.  

Об этом сообщает сайт Минкультуры Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 01 июня 2021 11:37

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