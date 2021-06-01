РОССИЯ ВОЗОБНОВИТ АВИАСООБЩЕНИЕ С ДЕВЯТЬЮ СТРАНАМИ

Россия с 10 июня возобновит авиасообщение с девятью странами. Речь идет об Австрии, Ливане, Маврикии, Люксембурге, Марокко, Хорватии, Албании и Венгрии. Кроме того, с 2 июня возобновятся перелеты в Великобританию. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое решение было принято в связи с улучшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

«Со 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщению по маршруту Москва-Лондон три раза в неделю на взаимной основе», — сообщили в оперативном штабе.