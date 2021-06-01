ВЛАДЕЛЬЦЫ 23-Х НЕЗАКОННО ДЕЙСТВУЮЩИХ МАЙНИНГ-ФЕРМ ПРИВЛЕЧЕНЫ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В результате рейдовых мероприятий сотрудниками МВД Абхазии совместно с представителями службы Государственной безопасности, Администраций районов и специалистами филиалов «Черноморэнерго» и Госстандарта Абхазии, которые уполномочены применять персональные административные меры в отношении лиц, занимающихся незаконной добычей криптовалют, проверено порядка 180 объектов, выявлено и закрыто 23 действующие майнинг-фермы. В отношении владельцев составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 96 прим.1 КоАП РА (незаконное подключение к электросети и использование электрической энергии для осуществления добычи криптовалюты).

Сухум. 1 июня 2021. Абхазия-Информ. С целью пресечения незаконного потребления электроэнергии в городах и районах республики проводятся систематические рейды, созданы рабочие группы из числа сотрудников личного состава районных отделов внутренних дел для проведения мероприятий по выявлению Майнинговых ферм на обслуживаемых территориях.

В частности, сотрудниками ОВД по Галскому району совместно с РО СГБ РА на территории частного домовладения и в лесном массиве выявлены две действующие майнинг-фермы, на 277 и 240 аппаратов соответственно. А так же обнаружено незаконное подключение к энергосети и два уже готовых к монтажу криптоустройств ангара. В ходе проведения проверок в Очамчырском районе сотрудниками УЭБ и ПК МВД РА и районным отделом внутренних дел совместно с представителями департамента по энергонадзору Госстандарта РА были изъяты устройства в количестве 117 единиц и переданы на ответственное хранение в ОВД по Очамчырскому району. В столице выявлено 25 аппаратов в частном секторе и 60 майнинг-устройств функционировало в отеле «Гора Баграта». Две действующие криптофермы отключены в Сухумском районе – в с. Яштуха и Нижняя Эшера.

Всего за время проведения проверок в мае текущего года отключено порядка 870 криптоустройств. Работа выявленных действующих объектов по незаконной добыче криптовалют прекращена. Ранее опечатанные объекты, а так же отключенные на момент проведения проверки и частично демонтированные крипто-фермы обесточены от энергосети - силовые кабели отрезаны, электроустройства опломбированы, о чем составлены соответствующие акты.

Министерство внутренних дел проводит ежедневные мероприятия по выявлению фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют, а также осуществляется контроль за ранее отключенными объектами.

С 31 марта 2021 года в Абхазии ужесточили наказания за незаконное использование электричества. В рамках исполнения Закона Республики Абхазия «О внесении изменения в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях в части административных правонарушений в области электроэнергетики» в отношении нарушителей составлено более 50 административных протоколов по ч. 2 ст. 96 прим.1 КоАП РА на общую сумму 6.600.000 рублей. Снижение потребления электроэнергии составило 2750 Квт.

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.