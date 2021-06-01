ГОТОВЫ СОТРУДНИЧАТЬ С БРЯНСКОМ
Сухум. 1 июня 2021. Абхазия-Информ. Сухум готов сотрудничать с городом Брянском, заявил глава Администрации Сухума Беслан Эшба на встрече с помощником главы города Брянска Российской Федерации Александром Щемелининым.
Александр Щемелинин передал приветствие от имени главы города Брянска и председателя Брянского городского совета народных депутатов Марины Дбар.
На встрече обсудили возможные темы для сотрудничества. Мэр Сухума выразил готовность встретиться с руководством города Брянска.
Об этом сообщает сайт столицы.