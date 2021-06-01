РУСЛО РЕКИ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК

Сухум. 1 июня 2021. Абхазия-Информ. Работы по расчистке русла речки от мусора по ул. академика Марра начались сегодня утром, сообщил директор муниципального управления «Благоустройство» Администрации Сухума Саид Кур-ипа.

«Работы по расчистке реки от мусора ведутся от ул. академика Марра до Набережной Махаджиров. Также с другой стороны улицы будет расчищена небольшая ливневка. Ориентировочно работы на этом участке будут завершены в течение нескольких дней, после чего планируется очистка русла этой же реки выше улицы академика Марра», – отметил Кур-ипа.



Об этом сообщает сайт столицы.