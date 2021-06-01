 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ
мая 25 2021

ДОСАДНЫЕ МЕЛОЧИ ПОРТЯТ НАСТРОЕНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса мы не надеялись, что курортный сезон начнется. Но он…
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
мая 11 2021
ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И ГРУЗИЕЙ
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ
апреля 20 2021
СКОЛЬКО СТОИТ ЖИЗНЬ В АБХАЗИИ

В мире

БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ
мая 28 2021

БАШАР АСАД ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА СИРИИ

БЕЙРУТ, 27 мая. /ТАСС/. Председатель Народного Совета (парламента) Сирии Хаммуда Сабаг объявил в четверг результаты…
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
апреля 20 2021
ПОПУЛЯРНАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА ОБЪЯВИЛА ОБ ОТКРЫТИИ ДЛЯ РОССИЯН БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ
апреля 13 2021
В КРЕМЛЕ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, ЧТО РОССИЮ МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ЗАПАДНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2018 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СУПРУГА ПРЕЗИДЕНТА ПОСЕТИЛА ДЕТСКИЙ САД «АМРА» В ТКУАРЧАЛЕ

Новости Вторник, 01 июня 2021 16:11
Оцените материал
(0 голосов)
СУПРУГА ПРЕЗИДЕНТА ПОСЕТИЛА ДЕТСКИЙ САД «АМРА» В ТКУАРЧАЛЕ

Сухум. 1 июня 2021. Абхазия-Информ. Супруга президента Абхазии Аэлита Ахиба посетила с подарками в Международный день защиты детей детский сад «Амра» в городе Ткуарчал.

Во дворе детсада малыши ждали гостью. Аэлита Ахуба привезла детсаду три укомплектованных всем необходимым компьютера, три телевизора, ковры, покрывала, спортивный инвентарь, стиральную машину, игрушки.

Супруга президента побеседовала с воспитанниками детсада. Дети, собравшись вокруг Аэлиты Ахиба, старались продемонстрировать свои умения.Она ознакомилась с условиями в детсаду, побеседовала с работниками.

Глава Администрации Ткуарчальского района Исидор Дочия и заведующая детсадом Ванда Ахуба выразили признательность супруге президента за внимание к Ткуарчалу.

«Мы искренне Вам признательны, что в международный день защиты детей Вы выбрали именно наш город и наш детский сад», - сказала Ванда Ахуба.

Во время общения Аэлита Ахиба отметила, что все дети должны расти в теплоте и заботе, но ткуарчальцы заслуживают особого внимания.

«Не хотелось бы в этот день вспоминать о войне, но корни проблемы Восточной Абхазии  уходят в военный период.  Я думаю, что  у руководства страны  одним из  приоритетных направлений развития является помощь этому району. К примеру, строящийся в Очамчырском районе оздоровительно – туристический комплекс. Это будет важным подспорьем для жителей, чтобы не было необходимости бросать свои дома. Люди должны жить хорошо. Здесь такие красивые дети, у них необыкновенные глаза. Детям нельзя врать, им нужно помогать расти достойными», - сказала супруга президента.

Она поблагодарила работников детсада за труд в деле воспитания подрастающего поколения.

Аэлита Ахиба пожелала малышам и коллективу детского сада успехов, сфотографировалась на память с детишкам

Об этом сообщает пресс-служба президента.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 01 июня 2021 16:13

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РУСЛО РЕКИ ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.