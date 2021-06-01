СУПРУГА ПРЕЗИДЕНТА ПОСЕТИЛА ДЕТСКИЙ САД «АМРА» В ТКУАРЧАЛЕ

Во дворе детсада малыши ждали гостью. Аэлита Ахуба привезла детсаду три укомплектованных всем необходимым компьютера, три телевизора, ковры, покрывала, спортивный инвентарь, стиральную машину, игрушки. Супруга президента побеседовала с воспитанниками детсада. Дети, собравшись вокруг Аэлиты Ахиба, старались продемонстрировать свои умения.Она ознакомилась с условиями в детсаду, побеседовала с работниками.

Сухум. 1 июня 2021. Абхазия-Информ. Супруга президента Абхазии Аэлита Ахиба посетила с подарками в Международный день защиты детей детский сад «Амра» в городе Ткуарчал.

Глава Администрации Ткуарчальского района Исидор Дочия и заведующая детсадом Ванда Ахуба выразили признательность супруге президента за внимание к Ткуарчалу.

«Мы искренне Вам признательны, что в международный день защиты детей Вы выбрали именно наш город и наш детский сад», - сказала Ванда Ахуба.

Во время общения Аэлита Ахиба отметила, что все дети должны расти в теплоте и заботе, но ткуарчальцы заслуживают особого внимания.

«Не хотелось бы в этот день вспоминать о войне, но корни проблемы Восточной Абхазии уходят в военный период. Я думаю, что у руководства страны одним из приоритетных направлений развития является помощь этому району. К примеру, строящийся в Очамчырском районе оздоровительно – туристический комплекс. Это будет важным подспорьем для жителей, чтобы не было необходимости бросать свои дома. Люди должны жить хорошо. Здесь такие красивые дети, у них необыкновенные глаза. Детям нельзя врать, им нужно помогать расти достойными», - сказала супруга президента.

Она поблагодарила работников детсада за труд в деле воспитания подрастающего поколения.



Аэлита Ахиба пожелала малышам и коллективу детского сада успехов, сфотографировалась на память с детишкам

Об этом сообщает пресс-служба президента.