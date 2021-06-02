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Абхазия Информ

УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Новости Среда, 02 июня 2021 11:31
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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

Сухум. 2 июня 2021. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал указы о назначении глав администраций.

В соответствии с пунктом 16 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» и по согласованию с Собранием Гагрского района назначить главой администрации Гагрского района Хагуш Юрия Львовича.

В соответствии с пунктом 16 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» и по согласованию с Собранием Очамчырского района назначить главой администрации Очамчырского района Бигвава Беслана Владимировича.

В соответствии с пунктом 16 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» и по согласованию с Новоафонским Городским Собранием назначить главой администрации города Новый Афон Отырба Темура Бинуриевича.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 02 июня 2021 11:32

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