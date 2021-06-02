УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА АБХАЗИИ

В соответствии с пунктом 16 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» и по согласованию с Собранием Гагрского района назначить главой администрации Гагрского района Хагуш Юрия Львовича.

В соответствии с пунктом 16 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» и по согласованию с Собранием Очамчырского района назначить главой администрации Очамчырского района Бигвава Беслана Владимировича.

В соответствии с пунктом 16 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьей 24 Закона Республики Абхазия «Об управлении в административно-территориальных единицах Республики Абхазия» и по согласованию с Новоафонским Городским Собранием назначить главой администрации города Новый Афон Отырба Темура Бинуриевича.