ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15360 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 2 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 244 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 29 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 31 человек, у 31 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 13 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской больнице 31 мая скончался пациент 66 лет.
В Сухумской инфекционной больнице 34 пациента, 10 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 10, в Гагрской ЦРБ – 6, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15360 человек. Зарегистрировано 234 летальных случая. Выздоровели 14737 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.