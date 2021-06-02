АНТОН ШИХОВЦОВ ПРИЗНАН ЛУЧШИМ КОНДИТЕРОМ АБХАЗИИ

Это яркое мероприятие ведет свою историю с 2013 года. Организуя конкурс кондитеров в ТПП исходили из благих побуждений, посчитав, что конкурс – это не только площадка для демонстрации сладких шедевров, а также возможность для кондитеров проверить свои силы. Более того, конкурс способствует развитию и повышению профессионализма в своем деле. Помимо всего, это не только прекрасный опыт общения с коллегами и членами жюри, но и удобный случай услышать похвалу в свой адрес, тем более, что наши кондитеры ничем не уступают зарубежным и в разнообразии готовой продукции, и в ее вкусовых качествах.

К сожалению, в 2020 году конкурс не проводился из-за пандемии коронавируса, но тем слаще было ожидание. Потому что конкурс кондитеров – это, в первую очередь красивый праздник, который дает всем положительные эмоции, отвлекает от действительности. А во-вторых, это праздник для души, где можно и вкусное попробовать и порадоваться за тех, кто изготовил сладости.

В назначенное время ресторан «Эрцаху» распахнул свои двери для гостей «Праздника Сладости». В празднично украшенном зале, сладкоежек и не только, их ждали торты и пирожные, восточные сладости, разнообразная выпечка, шедевры из шоколада и мастики, медовые пряники, десерты и многое, многое другое. И все это гости не только пробовали, но и удивлялись разнообразием изделий и вкусов. Даже бывалые кондитеры были в восторге от представленных сладостей.

В этом году ТПП приурочила конкурс к Международному дню защиты детей, поэтому среди гостей было много ребятишек, которые, как известно, очень любят сладкое.

В этом году в конкурсе участвовало 25 кондитеров – из Сухума, Очамчыры, Нового Афона, Гудауты и Пицунды, среди которых были, как известные всей республике профессионалы, в том числе и те, кто не первый год принимает участие в «Празднике сладости», так и недавно начавшие работать в этой сфере.

По старой и доброй традиции конкурсные работы оценивало специальное жюри, которое каждый год меняется. В этом году жюри возглавил Галуст Трапизонян – руководитель Государственного комитета по стандартам, потребительскому и техническому надзору. В него также вошли: инженер-технолог пищевой промышленности Надежда Герия, член правления Торгово-промышленной палаты, директор ресторана «Ерцаху» Ирина Заркуа, председатель Гильдии кондитеров Абхазии Лиана Биджба и обладатель двух мишленовских звезд ресторана «Хилтон Ля Мезон Дю Беф» в Брюсселе, ныне шеф-повар бутика-отеля «Гаруда» Жан Ашнер.

Критериев, по которым оценивают конкурсантов, очень много – это не только внешний вид и вкусовые качества, но и оригинальность оформления изделия и фантазия, а также знание различных техник. Оценка проводилась отдельно по каждой номинации.

Стоит отметить, что с каждым годом на конкурсе становится все больше номинаций – этого требует опыт проведения такого мероприятия.

В этом году конкурсанты соревновались в девяти номинациях: в пяти – традиционных и давно известных участникам и гостям – «Лучший торт», «Лучшее пирожное», «Лучшая восточная сладость», «Лучшее сдобное тесто», «Приз зрительских симпатий», а также по четырем вновь учрежденным ТПП – «Лучшее муссовое изделие», «Лучшее изделие правильного питания», «Лучший хлеб на закваске» и, специальный приз в номинации «Лучшее оформление экспозиции».

В свою очередь зрителям было представлено право не только продегустировать сладости, но и отдать свой голос за понравившегося конкурсанта. Особое внимание при этом уделялось качеству продукции (в процессе изготовления использовались только натуральные продукты и ингредиенты) и ее оформлению.

По результатам голосования победителями стали:

Кристина Кварацхелия – «Лучший торт»;

Сабина Арджения – «Лучшее пирожное»;

Адица Абухба – «Лучшая восточная сладость»,

Нана Чиковани, Кондитерская «Кардамон» – «Лучшее сдобное тесто»;

Элисо Джинджолия – «Приз зрительских симпатий»;

Батал Габелия – «Лучшее муссовое изделие»;

Агумава Мадина «Кардамон» – «Лучшее изделие правильного питания»;

Жиба Марианна – «Лучший хлеб на закваске»;

Илана Хагба – специальный приз в номинации «Лучшее оформление экспозиции»;

Оксана Папба – спецприз от жюри;

Ну и, конечно же определился победитель в главной номинации «Кондитер года 2021». Им стал Шиховцов Антон из ресторана «Леон».

ТПП поблагодарила и отметила всех участников дипломами и памятными подарками. Специальные призы от организаторов конкурса достались главному победителю – «Кондитеру года 2021», и победителям в новых номинациях за «Лучший хлеб на закваске» и «Лучшее оформление экспозиции».

Отдельно стоит отметить спонсоров конкурса, которые предоставили призы для участников «Праздника Сладости» – это общества с ограниченной ответственностью «Техносила», «Рубин», «Формула» и сеть магазинов «Натали» – «1000 мелочей».

По мнению президента ТПП Тамилы Мерцхулава, в последние годы интерес к кондитерскому делу заметно вырос, как и престиж профессии кондитера. Появилось много любителей, которые пекут торты на заказ, о чем свидетельствуют объявления в соцсетях. О кондитерах много пишут и снимают телепрограмм.

Да и сама эта сфера очень интенсивно развивается. Открываются новые пекарни и кондитерские, становится больше кондитеров, желающих вносить что-то совершенно новое, появились новые тренды, пользующиеся особой любовью заказчиков. Более того, число их постоянно увеличивается.

«У человека всегда должен быть выбор. С развитием новых технологий, меняется и мода, и вкусы потребителей. И задача кондитера – чутко реагировать на эти изменения, предлагая обществу все новые десерты.

Искренне поздравляю победителей конкурса и желаю всем участникам вдохновения, профессионального роста, многочисленных конкурсов, наград и довольных клиентов. Но самое главное – безграничной любви к сладкой работе! – сказала в заключение Тамила Мерцхулава.