ПЛАН ГТК ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 117%

Плановые показатели на этот период составляли 177,0 млн рублей. Исполнение плана составило 118 %.

По сообщению представителей таможенного ведомства, в сравнении с показателями мая 2020 года объем таможенный платежей в мае 2021 увеличился на 68 млн. рублей.

Однако в сравнении с более экономически устойчивым 2019 годом показатель мая 2021 года превышает показатель мая позапрошлого года на 40 млн рублей .

За пять месяцев текущего года по состоянию на 1 июня 2021 года таможенными органами при плане в размере 792 млн рублей начислено платежей 927 млн 400 тыс рублей.

Так, план за пять месяцев выполнен на 117%.

«Результаты работы таможенного органа и показатели качества администрирования таможенных начислений занимают большой и важный пласт в структуре государственного бюджета страны. Скажу прямо, от вашей работы зависит многое: и качество исполнения социальных обязательств перед гражданами, организация работы сфер образования, здравоохранения и много другое. Надеемся на повышение результатов вашей деятельности», - завершил встречу Александр Анкваб.