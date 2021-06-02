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Абхазия Информ

ПЛАН ГТК ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 117%

Новости Среда, 02 июня 2021 12:28
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ПЛАН ГТК ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 117%

Сухум. 2 июня 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл рабочее совещание с председателем и заместителем председателя Государственного таможенного комитета Отаром Хеция и Алиасом Лабахуа.

Руководство комитета отчиталось о результатах работы за май 2021 года.

По состоянию на 1 июня 2021 года по линии работы таможенных органов в бюджет зачислено платежей в размере 209 млн. рублей.

Плановые показатели на этот период составляли 177,0 млн рублей. Исполнение плана составило 118 %.

По сообщению представителей таможенного ведомства, в сравнении с показателями мая 2020 года объем таможенный платежей в мае 2021 увеличился на 68 млн. рублей.

Однако в сравнении с более экономически устойчивым 2019 годом показатель мая 2021 года превышает показатель мая позапрошлого года на 40 млн рублей .

За пять месяцев текущего года по состоянию на 1 июня 2021 года таможенными органами при плане в размере 792 млн рублей начислено платежей 927 млн 400 тыс рублей.

Так, план за пять месяцев выполнен на 117%.

«Результаты работы таможенного органа и показатели качества администрирования таможенных начислений занимают большой и важный пласт в структуре государственного бюджета страны. Скажу прямо, от вашей работы зависит многое: и качество исполнения социальных обязательств перед гражданами, организация работы сфер образования, здравоохранения и много другое. Надеемся на повышение результатов вашей деятельности», - завершил встречу Александр Анкваб.

Об этом сообщает сайт правительства.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Среда, 02 июня 2021 12:33

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