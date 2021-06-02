ПЛАН ГТК ЗА ПЯТЬ МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН НА 117%

Сухум. 2 июня 2021. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провёл рабочее совещание с председателем и заместителем председателя Государственного таможенного комитета Отаром Хеция и Алиасом Лабахуа.
Руководство комитета отчиталось о результатах работы за май 2021 года.
По состоянию на 1 июня 2021 года по линии работы таможенных органов в бюджет зачислено платежей в размере 209 млн. рублей.
Плановые показатели на этот период составляли 177,0 млн рублей. Исполнение плана составило 118 %.
По сообщению представителей таможенного ведомства, в сравнении с показателями мая 2020 года объем таможенный платежей в мае 2021 увеличился на 68 млн. рублей.
Однако в сравнении с более экономически устойчивым 2019 годом показатель мая 2021 года превышает показатель мая позапрошлого года на 40 млн рублей .
За пять месяцев текущего года по состоянию на 1 июня 2021 года таможенными органами при плане в размере 792 млн рублей начислено платежей 927 млн 400 тыс рублей.
Так, план за пять месяцев выполнен на 117%.
«Результаты работы таможенного органа и показатели качества администрирования таможенных начислений занимают большой и важный пласт в структуре государственного бюджета страны. Скажу прямо, от вашей работы зависит многое: и качество исполнения социальных обязательств перед гражданами, организация работы сфер образования, здравоохранения и много другое. Надеемся на повышение результатов вашей деятельности», - завершил встречу Александр Анкваб.
Об этом сообщает сайт правительства.