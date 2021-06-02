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Абхазия Информ

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ ВЕСТИСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПАСАТЕЛЯМИ

Новости Среда, 02 июня 2021 12:46
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ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ ДОЛЖНЫ ВЕСТИСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СПАСАТЕЛЯМИ

Сухум. 2 июня 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве чрезвычайных ситуаций прошла пресс-конференция для абхазских журналистов.

По словам министра Льва Квициния,  подразделения МЧС в постоянном режиме проводят практические  занятия и учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций на курортных объектах, ведется мониторинг территорий пляжей на предмет их соответствия нормам безопасной эксплуатации.

В частности, проверяется наличие на пляжах спасательных постов, установка заградительных буев в местах купания и определение технических территорий, где разрешено плавать маломерным судам, скутерам и катамаранам.  Большое внимание на пресс-конференции уделялось ситуации, связанной  с горным туризмом.

По просьбе журналистов был дан подробный анализ поисково-спасательной операции в верховьях реки Гумиста, где пропал российский турист Владимир Ульянов.

По словам Льва Квициния,   основная часть туристических групп не регистрируется, туристы в своем большинстве не готовы преодолевать сложные маршруты, не учитываются погодные условия в высокогорье,  у туристических групп очень часто нет надлежащей экипировки и надежных средств связи. И в случае ЧС данные группы приходится подолгу разыскивать, не имея четких координат их места нахождения.

Глава спасательного ведомства  Абхазии считает необходимым создание совместной с министерством туризма рабочей группы, где будет установлен перечень горных туристических маршрутов, безопасных для прохождения и которые можно контролировать на различных этапах прохождения.

МЧС Абхазии считает нецелесообразным привлекать к поискам в особо сложных условиях, особенно в высокогорье, волонтерские группы. Практика показала, что привлечение волонтеров контрпродуктивно и создает реальные риски для безопасности самих волонтеров.

Поисково-спасательные операции должны вестись профессиональными спасателями, имеющими опыт работы в том или ином районе, где эти поиски ведутся.

Об этом сообщает сайт МЧС Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 02 июня 2021 12:48

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