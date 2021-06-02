В СУХУМЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Участники акции бежали от площади у Драмтеатра им. С. Чанба на Набережной Махаджиров до ресторана «Дэм» и опять возвращались для финиша к театру. Затем у драмтеатра прошел конкурс рисунков на асфальте «Мир глазами детей», организованный Управлением образования столичной администрации.

Сухум. 2 июня 2021. Абхазия-Информ. Начался праздник с благотворительного забега «За лучший старт в жизни каждого ребенка», организованного Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Управлением по делам молодежи и спорта администрации города Сухум.

Как заметил директор Центра детского творчества Рамин Ратия, в этом году в конкурсе приняли участие много детей, среди которых превалировали школьники. «Каникулы обычно начинались к 1 июня, а в этом году учебный процесс продолжается во многих школах. Поэтому учащиеся многих школ пришли принять участие в конкурсе», – сказал Ратия.

По его словам, конкурсантов не ограничили определенной темой, приветствовалась свобода творчества и полет фантазии.

У ученицы 6 класса сухумской средней школы №5 Ланы Чагава рисование – любимый предмет.

«Я нарисовала планету Земля и голубей как символ спокойствия и мира. Впервые участвую в конкурсе. Работы других ребят мне тоже понравились, все красиво нарисовали», – сказала Лана.

А у Дамира Хараишвили из школы №5 любимый предмет математика и в будущем он собирается работать в правоохранительных органах, но проявляет способности и к творчеству.

«Я нарисовал на асфальте море, солнце, пальму и остров. Со школы с учительницей нас пять человек пришли на конкурс», – рассказал Дамир. Организаторы конкурса не стали определять победителей, занявших второе место не было, и каждый ушел со сладким подарком.

Анимационная программа для детей с ограниченными возможностями прошла на набережной Махаджиров в парке у памятника жертвам Кавказской войны. На мероприятие родители привели тех, кто посещает реабилитационные центры в Сухуме, Ткуарчале, Очамчыре, Гале, организаторы также пригласили детей из сельских школ.

Праздничную программу и сладкий стол с любимыми детскими лакомствами для собравшихся подготовили организация World Vision и администрация Сухума.

Двухчасовое развлекательные мероприятия для воспитанников детских садов Сухума прошло в детсаду «Апра».

Старшие группы из 13 детских садов столицы вместе с воспитателями пришли поучаствовать в интерактивной программе, которую подготовила детская театральная студия «Арлекино» при сухумской вспомогательной школе.

«Наша театральная студия впервые выступает на открытом воздухе, как и предписано санитарными нормами в связи с ограничительными мерами. На улице мы работать не любим, некоторые технические неполадки были, но по реакции детишек видим, что им понравилось. Ростовые куклы, все декорации и пособия, с которыми дети работают за столами, – это и лепка, и кинетически песок, и альбомы для рисования – всё мы предоставили. Аниматоры работают на площадке. Также показали детям спектакль нашего кукольного театра «Три поросенка». Дети молодцы, хочу отметить, что все послушные, несмотря на такое количество», – сказала директор сухумской вспомогательной школы Виктория Таркил.

От имени Администрации города Сухум детей с праздником поздравил и пожелал им крепкого здоровья заместитель главы города Астамур Ашуба.

Специалист Управления образования Администрации Сухума Аза Кварчия отметила, что на интерактивное мероприятие позвали детей из старших групп, но в каждом дошкольном учебном заведении прошли праздничные выступления. «Хочу поздравить всех наших детишек с Международным днем защиты детей. В течение двух часов игровая площадка и двор детского сада «Апра» стали самым светлым местом, где был слышен радостный детский смех. Дети порезвились, поиграли, рисовали, лепили, увидели кукольный театр – праздник прошел превосходно. После его окончания всех развезут по их детским садам», – сказала Аза Кварчия.



Глава Администрации Сухума Беслан Эшба посетил детский праздничный фестиваль молодых исполнительней популярной песни «Абжьы зхоу», который прошел на площади им. С. Багапш. Перед началом концерта он поздравил с днем защиты детей.

«От души поздравляю нас, вас всех с сегодняшним праздником – Международным днем защиты детей. Кто такие дети и что они для нас всех, мы все прекрасно понимаем – это наше будущее, наша надежда, вера в завтрашний день. Мы, взрослые делаем, и будем делать всегда и всё для того, чтобы у вас было мирное небо, была возможность получить хорошее образование, и чтобы ваши мечты сбывались. Поздравляю вас, детишки, с вашим праздником! И просим дорогих участников фестиваля провести сегодняшний вечер весело и сделать всё, для того, чтобы наши дети получили удовольствие», – сказал Беслан Эшба.

На фестивале песни выступили победитель проекта «Ты супер!» Валерия Адлейба, финалист конкурса «Детская Новая Волна 2016», участница шоу «Голос Дети» – Милена Барциц», участница шоу «Ты супер!» София Аслояни, Сара Абрамян-Хагба и другие юные талантливые исполнители.

Организатор мероприятия - Управление по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.



Об этом сообщает сайт столицы.