ОБВИНЯЕМЫЕ В СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ПРЕДСТАНУТ ПЕРЕД СУДОМ

По уголовному кодексу Абхазии за сбыт особо крупной партии наркотика Размику Кещян и Дмитрию Культуриди грозит вплоть до пожизненного срока. Они оба обвиняются в совершении сразу нескольких особо тяжких преступлений.

Сухум. 2 июня 2021. Абхазия-Информ. Перед судом предстанут два гражданина, обвиняемые в сбыте наркотического средства в особо крупном размере. https://youtu.be/hQgH2_fIQWU

Процесс по делу Размика Кещян уже слушается в Гагрском районном суде. Уголовное дело с обвинительным заключением Дмитрия Культуриди передано в суд Гулрыпшского района.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим.1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

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