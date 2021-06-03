ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15385 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 3 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 2 июня проведено у 203 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 25 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 человека, у 31 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 13, в Гагрской ЦРБ – 6, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15385 человек. Зарегистрировано 234 летальных случая. Выздоровели 14772 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.