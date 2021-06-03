ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 15385 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 3 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию 2 июня проведено у 203 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 25 из них.

В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 32 человека, у 31 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 18 пациентов – средней степени тяжести.