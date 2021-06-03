ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 3 июня 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Ачадара Сухумского района, в результате проверки ветеринарной клиники были обнаружены препараты ветеринарного назначения и принадлежности в количестве 195 единиц на общую стоимость 128 488 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства РА.

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