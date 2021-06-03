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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Четверг, 03 июня 2021 15:15
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Сухум. 3 июня 2021. Абхазия-Информ. Должностными лицами Управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями ГТК, в ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий в с. Ачадара Сухумского района, в результате проверки ветеринарной клиники были обнаружены препараты ветеринарного назначения и принадлежности в количестве 195 единиц на общую стоимость 128 488 руб., ввезенные ранее на таможенную территорию Абхазии с нарушением действующего таможенного законодательства РА.
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В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлено автотранспортное средство, зарегистрированное на территории иностранного государства, ввезенное ранее на таможенную территорию Абхазии и помещенное под таможенный режим временного ввоза, с нарушением установленных сроков временного ввоза.
По обеим правонарушениям вынесены постановления о наложении административного взыскания.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 03 июня 2021 15:22

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