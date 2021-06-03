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Абхазия Информ

ПОИСК РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Новости Четверг, 03 июня 2021 15:19
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ПОИСК РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сухум. 3 июня 2021. Абхазия-Информ. Новая группа российских  волонтеров, прибывшая накануне в Абхазию, обратилась в МЧС республики с намерением присоединиться к поискам российского туриста Владимира Ульянова.

Учитывая сложность и протяженность маршрута, из общего числа обратившихся были отобраны семь волонтеров с соответствующей подготовкой, экипировкой и средствами связи. Составлен их поименный список.

Волонтеры разбиты на две группы, в каждую из которых включены ещё  и по два сотрудника поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии.

Утром 3 июня одна из групп направилась по маршруту вдоль реки Верхняя Гумиста,  другая – вверх по реке Келасур.

По словам абхазских спасателей, в отличие от прежних волонтерских групп, данная группа экипирована основательно, имеет в своем распоряжении современные спутниковые телефоны, навигаторы и внутреннюю рацию.

Группы планируют заново отработать весь маршрут, на котором пропал российский турист Владимир Ульянов,  включая высокогорье и альпийскую зону. Возвращение поисковых групп запланировано на 10 июня.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 03 июня 2021 15:21

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