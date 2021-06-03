ПОИСК РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Учитывая сложность и протяженность маршрута, из общего числа обратившихся были отобраны семь волонтеров с соответствующей подготовкой, экипировкой и средствами связи. Составлен их поименный список.

Сухум. 3 июня 2021. Абхазия-Информ. Новая группа российских волонтеров, прибывшая накануне в Абхазию, обратилась в МЧС республики с намерением присоединиться к поискам российского туриста Владимира Ульянова.

Волонтеры разбиты на две группы, в каждую из которых включены ещё и по два сотрудника поисково-спасательного отряда МЧС Абхазии.

Утром 3 июня одна из групп направилась по маршруту вдоль реки Верхняя Гумиста, другая – вверх по реке Келасур.

По словам абхазских спасателей, в отличие от прежних волонтерских групп, данная группа экипирована основательно, имеет в своем распоряжении современные спутниковые телефоны, навигаторы и внутреннюю рацию.

Группы планируют заново отработать весь маршрут, на котором пропал российский турист Владимир Ульянов, включая высокогорье и альпийскую зону. Возвращение поисковых групп запланировано на 10 июня.