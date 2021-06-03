ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ТПП АБХАЗИИ И РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА РИТЕЙЛА

С абхазской стороны соглашение подписала президент ТПП Тамила Мерцхулава, с российской стороны – президент российской Ассоциации экспертов рынка ритейла, руководитель Дирекции международного форума бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла» Андрей Карпов.

Сухум. 3 июня 2021. Абхазия-Информ. В Москве, подписано соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Республики Абхазия и Российской Ассоциацией экспертов рынка ритейла. Мероприятие состоялось в рамках VII Международного форума бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла», который проходит с 31 мая по 04 июня 2021 года.

Соглашение подписано с целью обоюдной поддержки организаций и взаимовыгодного сотрудничества.

Документ включает в себя обмен консультациями, создание обучающих площадок для благоприятных условий при осуществлении взаимодействия членов каждой из сторон, с производителями и ритейлерами, а также иными участниками рынка.

Каждая из сторон будет содействовать оказанию всесторонней поддержки в осуществлении основных видов деятельности, реализации стратегических инициатив другой стороны, путем привлечения большего числа участников во взаимоотношения сторон.

В целях реализации соглашения стороны намерены осуществлять взаимодействие по следующим направлениям:

– организация и проведение обучающих семинаров, тренингов и иных мероприятий с привлечением специалистов по профильным направлениям;

– проведение взаимных консультаций, совместных рабочих встреч, тематических семинаров, круглых столов и других мероприятий в целях выработки предложений по проблемам, представляющим взаимный интерес;

– организация привлечения представителей сторон в мероприятиях, проводимых Российской Ассоциацией экспертов рынка ритейла и Торгово-промышленной палатой, как на территории Республики Абхазия, так и на территории Российской Федерации и по иным направлениям.

Президент ТПП поблагодарила Андрея Карпова за проявленный интерес и поддержку абхазских предпринимателей, которые уже второй раз участвуют в международном форуме «Неделя Российского Ритейла».

«Сотрудничество с вами, поможет палате и, в первую очередь, абхазским предпринимателям, в совершенствовании системы подготовки кадров, внедрении новых технологий в сфере ритейла, в правильном и оперативном разрешении конфликтных ситуаций, в наиболее эффективном решении возникающих вопросов», – подчеркнула Тамила Мерцхулава.

По мнению президента палаты, данная площадка даёт возможность совершенствовать знания, получить полезные советы от ведущих российских участников рынка розничной торговли и связанных с ним отраслей, а также перенять опыт у преуспевающих компаний.

Тамила Мерцхулава обсудила с Андреем Карповым возможность его приезда и ведущих экспертов организации в Абхазию для организации тематических сессий для абхазских предпринимателей, готовых обучаться не выезжая из республики.

Особое внимание было уделено организации консультаций по широкому кругу вопросов, исследований и рейтинговой деятельности, развитию направлений корпоративного обучения и коучинга, а также системной консолидации специалистов наиболее востребованных направлений, таких как, логистика, IT технологии, маркетинг.

В VII Международном форуме бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла» принимают участие начальник Управления по работе с членами ТПП, предприятиями и общественными объединениями Кира Зекир-оглы, члены палаты – директор «PREMIUM market» Лаура Гагулия, индивидуальные предприниматели - Расим Миквабия и Тимур Микая генеральный директор мебельного ТЦ «Royall Мall». В течение четырёх дней работы форума они посетили тематические сессии и круглые столы разной тематики.

Ежегодно в мероприятии участвуют представители органов власти в сфере торговли, топ-менеджеры ведущих торговых сетей, байеры, производители, поставщики, а также аналитики.