МВД РА: УТВЕРЖДЕНИЯ АВТОРОВ ЗАЯВЛЕНИЯ РПП «ФНЕА» О БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕОБОСНОВАННЫ

Сухум. 3 июня 2021. Абхазия-Информ. Министерство внутренних дел Абхазии прокомментировало опубликованное в соцсети facebook заявление политсовета Республиканской политической партии «Форум народного единства Абхазии» заявление, в котором говорилось об отсутствием перемен в сфере борьбы с преступностью, тревожной статистике по ДТП, организации безопасности в период летне-курортного сезона, а так же отсутствия системных реформ в правоохранительной системе в целом.

По оперативным отчетам за три месяца текущего года в республике из всех совершенных преступлений общеуголовной направленности 32,5% составили тяжкие, общая раскрываемость – 81,2%.

За аналогичный период 2019 года, как и в 2020, процент тяжких преступлений был гораздо выше – 40,3 и 41% соответственно.

Согласно статданным, порядка 18% тяжких преступлений совершается с применением огнестрельного оружия. За данный период увеличено количество выявления фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия на 57% по сравнению с прошлым годом и составило порядка 24% от всего количества зарегистрированных преступлений.

Такие тяжкие преступления, как разбойные нападения за аналогичные периоды с 2019 года по 2021 г. снижены с восьми до двух, грабежи сведены к нулю по показателям за первый квартал текущего года.

Общая раскрываемость повышена на 17,3%, а именно тяжких преступлений на 26,6%.

Для справки: за предшествующие 5 лет максимальное количество убийств и покушений на убийства имели место в 2017 году – 32 факта (на 1 квартал текущего года таких преступлений шесть), сведены к минимуму похищения граждан со 100% раскрываемостью как в прошлом, так и в текущем году – имело место два преступления которые раскрыты (с 2015 по 2019 годы было похищено 20 граждан и раскрыто всего восемь преступлений).

Снижены факты разбойных нападений: в 2015 году имели место 45 разбойных нападений и 43 – в 2017, в 2020 году зарегистрировано 18 преступлений данной категории и в первый квартал текущего года совершено два разбойных нападения.

Важно рассмотреть работу МВД по борьбе с такими особо тяжкими преступлениями против здоровья населения и общественной нравственности, как незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Причем акцент работы УКОН МВД направлен на выявление и пресечение незаконного ввоза на территорию Абхазии наркотического зелья и сбыта наркотиков в нашей стране.

Были проведены серьезные спецоперации, в результате которых изъяты крупнейшие партии в истории наркоконтроля МВД Абхазии сильнодействующих нарковещества. Самая большая партия наркотика была изъята в сентябре 2020 года – порядка 350 грамм «метадона».

В части обеспечения дорожно-транспортной безопасности, только за пять месяцев текущего года общее количество ДТП снижено на 18,6%, а число погибших в авариях уменьшилось на 52%. То есть, смертность на дорогах снижена в два раза – с 23 погибших до 11, а пострадавших в ДТП стало меньше на 22%.

Данные показатели достигнуты в результате увеличения объема предупредительно-профилактической работы и усиления применения мер административного взыскания за нарушения ПДД.

Сегодня автотранспортный поток в республике составляет более 50 тыс. автомобилей и с каждым годом он растет в среднем на 6 тыс. автотранспортных средств. Только при соблюдении правил дорожного движения водителями и системном контроле со стороны Госавтоинспекции, мы можем добиться правопорядка на наших дорогах.

Для справки: с 1994 года пик роста ДТП зафиксирован в 2015 году – 220 аварий, 327 пострадавших и 75 погибших. Максимальное число погибших в ДТП имело место в 2016 году – 80 человек погибли в 185 ДТП, а в 2019-м году в 197 ДТП пострадали 332 человека.

Статистика преступлений в летне-курортный период показывает, что наибольшее количество преступлений в данной категории было совершено в 2015 году – 453 фактов, в 2016 – 94 преступления, в 2017 – 90, в 2018 – 82 преступления, в 2019 – 66 преступлений и в 2020 году – 36 преступлений.

Продолжается процесс реорганизации ОВД: МВД РА разработан и представлен на рассмотрение президенту страны и в компетентные государственные органы проект поэтапного реформирования системы органов внутренних дел. Так же, на 1 января текущего года закончена штатная оптимизация ведомственных подразделений.

Исходя из представленных данных, утверждения авторов заявления РПП «Форум народного единства Абхазии» о бездеятельности правоохранительной системы звучат, по меньшей мере, необоснованно. Сотни офицеров и рядовых ежесуточно несут службу в городах и районах республики, обеспечивая правопорядок и общественную безопасность. Можно высказывать различные мнения и выстраивать теории, анализировать деятельность того или иного направления, но на основании реальных данных.