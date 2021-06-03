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Абхазия Информ

МИД РА: ПРЕЗИДЕНТУ ЭРДОГАНУ СТОИЛО БЫ ОТОЙТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГАЖИРОВАННЫХ И ШАБЛОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОДДЕРЖКЕ ГРУЗИИ

Новости Четверг, 03 июня 2021 19:42
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МИД РА: ПРЕЗИДЕНТУ ЭРДОГАНУ СТОИЛО БЫ ОТОЙТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГАЖИРОВАННЫХ И ШАБЛОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОДДЕРЖКЕ ГРУЗИИ

Сухум. 3 июня 2021. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Абхазии с недоумением восприняли высказывания президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сделанные в ходе визита в Турцию премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, относительно «разрешения споров между Абхазией, Южной Осетией и Грузией мирным путем в рамках территориальной целостности Грузии».

Министерство иностранных дел Республики Абхазия разделяет приверженность президента Турции мирному урегулированию конфликта между Республикой Абхазия и Грузией. Однако, если президент Эрдоган действительно стремится сыграть конструктивную роль в региональной повестке, Турецкой Республике стоило бы отойти от использования ангажированных и шаблонных заявлений о поддержке мифической территориальной целостности Грузии.

В Республике Абхазия приветствуют все формы мирного сосуществования и сотрудничества стран черноморского бассейна. В то же время вызывает сожаление, что вместо признания объективных реалий, существующих в нашем регионе, некоторые региональные политики предпочитают продолжать спекулировать на несоответствующих действительности стереотипах о «территориальной целостности Грузии». Убеждены, что политикам высокого уровня, неуместно применять в своих выступлениях эпитеты, коренным образом искажающие объективную реальность в нашем регионе.

Призываем все конструктивные региональные силы обратить внимание своих грузинских партнеров на необходимость выстраивать равноправные и справедливые взаимоотношения с Республикой Абхазия.

Об этом сообщает сайт МИД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Четверг, 03 июня 2021 19:56

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