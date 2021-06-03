ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 235 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ ОТ КОРОНОВАРУСА
Сухум. 3 июня 2021. Абхазия-Информ. Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 173 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 23 из них.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 29 человека, у 29 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 14 человек, состояние здоровья 16 пациентов – средней степени тяжести.
В Гудаутской ЦРБ 1 июня скончалась пациентка 1949 года рождения.
В Сухумской инфекционной больнице 35 пациентов, 7 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ – 13, в Гагрской ЦРБ – 6, в Ткуарчалской ЦРБ – 8 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 15408 человек. Зарегистрировано 235 летальных случая. Выздоровели 14789 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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