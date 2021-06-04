ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН 118,6%
Сухум. 4 июня 2021. Абхазия-Информ. На совещании у премьер-министра Александра Анкваб с руководством министерства по налогам и сборам и его региональными подразделениями обсуждались итоги работы ведомства за пять месяцев текущего года.
В совещании принял участие вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Плановые показатели поступления налоговых платежей по районам за пять месяцев превысили почти все районы республики и столица.
По г. Сухум – при плане 550,2 млн руб. поступило 592,4 млн руб.
По Гагрскому району – при плане 113,7 млн руб. поступило 179,9 млн руб.
По Гудаутскому району – при плане 47,1 млн руб. поступило 64,1 млн руб.
По Сухумскому району – при плане 44 млн руб. поступило 86,3 млн руб.
По Гульрыпшскому району – при плане 18,2 млн руб. поступило 30,4 млн руб.
По Ткуарчальскому району – при плане 7,7 млн руб. поступило 8,4 млн руб.
По Галскому району – при плане 14,9 млн руб. поступило 16,2 млн руб.
Исключение составляет Очамчырский район, недобравший налогов и сборов почти на 30% – при плане 69 млн руб. поступило 48 млн руб.
Поступление налоговых платежей в бюджет, администрируемых министерством налогов и сборов, за май текущего года составило 188,3 млн руб. при плане 208,9 млн руб. Плановые показатели за май 2021 г. выполнены на 90,2%.
Премьер-министр считает недостаточными объемы сборов, в особенности в Гагрском районе и Сухуме. Александр Анкваб потребовал от всех региональных инспекций и центрального аппарата министерства существенно улучшить работу по выявлению субъектов экономической деятельности, не состоящих на налоговом учете, в том числе по взиманию налоговых задолженностей и недопущению впредь недоимок.
Джансух Нанба высказался за необходимость внедрения в работу налоговых органов информационных технологий в качестве одного из инструментов качественного улучшения показателей.
Подводя итоги совещания, премьер-министр подчеркнул важность использования передового опыта в сфере налоговой политики, налаживания тесного сотрудничества в этом вопросе с российскими партнерами, прежде всего имея в виду минимизацию личного контакта налоговых работников с субъектами бизнеса путем перевода системы в цифровое пространство.
Об этом сообщает сайт КМ РА.
Последнее от Super User
- ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 235 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ ОТ КОРОНОВАРУСА
- МИД РА: ПРЕЗИДЕНТУ ЭРДОГАНУ СТОИЛО БЫ ОТОЙТИ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНГАЖИРОВАННЫХ И ШАБЛОННЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПОДДЕРЖКЕ ГРУЗИИ
- МВД РА: УТВЕРЖДЕНИЯ АВТОРОВ ЗАЯВЛЕНИЯ РПП «ФНЕА» О БЕЗДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НЕОБОСНОВАННЫ
- ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ТПП АБХАЗИИ И РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ ЭКСПЕРТОВ РЫНКА РИТЕЙЛА
- ПОИСК РОССИЙСКОГО ТУРИСТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ