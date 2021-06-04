УЧЕНИЯ МЧС НА ТЕРРИТОРИИ ГОСТИНИЦЫ «ИНТЕР-СУХУМ»

Сухум. 4 июня 2021. Абхазия-Информ. Столичные пожарные и спасатели провели учения на территории гостиницы «Интер-Сухум».

По легенде учений на седьмом этаже гостиницы возник пожар, существует реальная угроза постояльцам. Людей необходимо эвакуировать, а возгорание ликвидировать.

К учениям был привлечен личный состав поисково-спасательного отряда по охране города Сухум и Сухумского района в количестве 60 человек, а также восемь единиц спецтехники.

Отрабатывались навыки по координации действий личного состава пожарных и спасательных подразделений при ликвидации пожара в пределах санаторного или курортного объекта, расположенного непосредственно в городской агломерации, эвакуации пострадавших и оказания им первой медицинской помощи.