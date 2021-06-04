УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ПРОХОЖДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ
Новости Пятница, 04 июня 2021 13:28
Сухум. 4 июня 2021. Абхазия-Информ. Упрощена процедура прохождения таможенных формальностей для граждан Республики Абхазии, пересекающих российско-абхазскую границу.
Β соответствии с достигнутыми договоренностями в ходе первого заседания российско-абхазской рабочей группы по таможенному сотрудничеству от 15 апреля 2021 г. в г. Сухум, на основании Распоряжения ФТС России гражданам предоставляется право использования учетной карточки транспортного средства в качестве пассажирской таможенной декларации при перемещении для личного пользования не реже одного раза в один календарный год одним и тем же физическим лицом через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни.
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