АБХАЗСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ НАДЕЛЕН ПОЛНОМОЧИЯМИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Новости Пятница, 04 июня 2021 13:32
Сухум. 4 июня 2021. Абхазия-Информ. ГТК Абхазии информирует о том, что Абхазский таможенный пост (специализированный), расположенный по адресу: Республика Абхазия, Гулрыпшский район, п. Гулрыпш, ул. Ботаническая, дом 37, наделен полномочиями по подтверждению нахождения на территории Республики Абхазия транспортных средств для личного пользования, временно ввезенных на территорию Российской Федерации и числящихся невывезенными, для последующего снятия их с контроля.
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