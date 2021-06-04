АБХАЗСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ НАДЕЛЕН ПОЛНОМОЧИЯМИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Сухум. 4 июня 2021. Абхазия-Информ. ГТК Абхазии информирует о том, что Абхазский таможенный пост (специализированный), расположенный по адресу: Республика Абхазия, Гулрыпшский район, п. Гулрыпш, ул. Ботаническая, дом 37, наделен полномочиями по подтверждению нахождения на территории Республики Абхазия транспортных средств для личного пользования, временно ввезенных на территорию Российской Федерации и числящихся невывезенными, для последующего снятия их с контроля.