МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА К. АРДЗИНБА
Сухум. 4 июня 2021. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия проведено расширенное межведомственное оперативное совещание с участием руководства прокуратуры города Сухум, Службы государственной безопасности РА, Министерства внутренних дел и Управления внутренних дел по городу Сухум о ходе расследования уголовного дела по факту убийства Ардзинба Кемала Нодаровича, имевшего место 18 мая 2021 в г. Сухум во дворе дома №9 по ул. Абырба.
Генеральный прокурор Агрба А.Н. определил направления дальнейшей работы, дал конкретные поручения о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также отметил эффективность работы межведомственной оперативной группы.
Последнее от Super User
- АБХАЗСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ НАДЕЛЕН ПОЛНОМОЧИЯМИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАХОЖДЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
- УПРОЩЕНА ПРОЦЕДУРА ПРОХОЖДЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ГРАЖДАН АБХАЗИИ
- УЧЕНИЯ МЧС НА ТЕРРИТОРИИ ГОСТИНИЦЫ «ИНТЕР-СУХУМ»
- ПЛАН ПО НАЛОГАМ ЗА 5 МЕСЯЦЕВ ВЫПОЛНЕН 118,6%
- ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 235 ЛЕТАЛЬНЫХ СЛУЧАЯ ОТ КОРОНОВАРУСА