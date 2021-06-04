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Абхазия Информ

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА К. АРДЗИНБА

Новости Пятница, 04 июня 2021 15:11
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Сухум. 4 июня 2021. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия проведено расширенное межведомственное оперативное совещание с участием руководства прокуратуры города Сухум, Службы государственной безопасности РА, Министерства внутренних дел и Управления внутренних дел по городу Сухум о ходе расследования уголовного дела по факту убийства Ардзинба Кемала Нодаровича, имевшего место 18 мая 2021 в г. Сухум во дворе дома №9 по ул. Абырба.

Генеральный прокурор Агрба А.Н.  определил направления дальнейшей работы, дал конкретные поручения о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также отметил эффективность работы межведомственной оперативной группы.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Пятница, 04 июня 2021 15:12

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