МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ФАКТУ УБИЙСТВА К. АРДЗИНБА

Сухум. 4 июня 2021. Абхазия-Информ. В Генеральной прокуратуре Республики Абхазия проведено расширенное межведомственное оперативное совещание с участием руководства прокуратуры города Сухум, Службы государственной безопасности РА, Министерства внутренних дел и Управления внутренних дел по городу Сухум о ходе расследования уголовного дела по факту убийства Ардзинба Кемала Нодаровича, имевшего место 18 мая 2021 в г. Сухум во дворе дома №9 по ул. Абырба.

Генеральный прокурор Агрба А.Н. определил направления дальнейшей работы, дал конкретные поручения о производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также отметил эффективность работы межведомственной оперативной группы.